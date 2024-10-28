Общество 28.10.2024 в 14:24

В Улан-Удэ трамвай отдадут для перевозки тургрупп по городу

Это сделают в рамках фестиваля городских экскурсий «Хото» («Город»)
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ трамвай отдадут для перевозки тургрупп по городу
Фото: архив «Номер один»
1-4 ноября в Улан-Удэ будет курсировать трамвай «Львенок» специального назначения. В нем будут ездить граждане, купившие билеты на экскурсию по городу. Если вагон остановится на остановке, но зайти в него будет нельзя, то это и будет экскурсионный трамвай (6+). Это часть фестиваля экскурсий. В целом, он пройдет на 17 площадках в городе и за его границами.

Городская обзорная экскурсия с профессиональным аттестованным гидом доступна по цене 300 рублей. Это весьма приемлемая цена. Лучше съездить и познакомиться поближе с городом, расширить кругозор, чем потратить эти деньги на водку.

Трамвайная экскурсия названа «Улан-Удэ не сразу строился». Там можно узнать, как из захолустного городишка вырос Улан-Удэ. А автобусная названа «Как зимовье столицей стало». (18+). В трамвае «Львенок», который повезет экскурсию, провели модернизацию. К внутренним динамикам подсоединили микрофон, в который будет говорить гид.

Будет экскурсия в дом с атлантами «Загадочный Буркоопсоюз» и многое другое. Как отмечают организаторы фестиваля, многие ездят по далеким краям, знакомятся с ними, но место, где постоянно живут, знают недостаточно хорошо. И эти пробелы в знаниях надо заполнять, чтобы потом было что рассказать друзьям.
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