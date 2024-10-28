В центре Улан-Удэ изменится схема движения еще на одном участке

В Улан-Удэ с 30 октября закроют сквозной проезд по ул. Каландаришвили - от ул. Балтахинова до ул. Советской. Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в центре города, сообщили в Комитете по строительству мэрии.Работы по замене ветхих сетей водоснабжения на этом участке продлятся до конца года.Для автомобилистов организуют объезд закрытого участка. На период работ на участке от здания администрации Советского района до пересечения с ул. Ленина движение станет двухсторонним, а знак «Въезд запрещен» там демонтируют.«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда этого участка дороги», - обратились к горожанам в мэрии.