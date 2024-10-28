В Детскую республиканскую больницу прибыл новый бронхоскоп

В Детскую республиканскую клиническую больницу прибыл новый бронхоскоп. Благодаря ему можно с максимальной точностью исследовать дыхательные пути.

- Новый современный бронхоскоп пришел на замену старому и был приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», - сообщили в минздраве Бурятии.

До этого в сентябре в ДРКБ установили эндоскопическую видеосистему, благодаря которой можно с максимальной точностью провести диагностику заболеваний дыхательных путей, диагностику и удаление инородных тел, выявить врожденные пороки развития легких и аномалии развития.





Фото: Минздрав РБ

- Уже четыре юных пациента были обследованы на новом эндоскопическом аппарате. Также эндоскопический аппарат TELE PACK 2 портативен, его можно переносить и применять в условиях реанимационной палаты, операционной и в эндоскопическом кабинете. Оборудование может также архивировать фото, видеоматериалы, — рассказывает врач-эндоскопист хирургического отделения ДРКБ Зорик Хангалов.

На новом аппарате уже провели диагностику для четырех маленьких пациентов Детской республиканской больницы, у одного из них было подозрение на инородное тело в бронхах, но оно, к счастью, не подтвердилось.

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