Общество 28.10.2024 в 15:30
На Улан-Удэ вновь опустится смог
Горожанам рекомендовано меньше проводить время на улице
Текст: Андрей Константинов
По данным Гидрометцентра Бурятии, с сегодняшнего дня до завтрашнего утра погода в Улан-Удэ будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В связи с этим в городе объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.
Напомним, НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.
При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.
Напомним, НМУ 1 степени опасности в Улан-Удэ уже объявляли 24 октября.
Напомним, НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.
При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.
Напомним, НМУ 1 степени опасности в Улан-Удэ уже объявляли 24 октября.
Тегисмог