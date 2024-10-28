Общество 28.10.2024 в 16:13

В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева

Окончательно все доделать там должны к началу ноября
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева
В Улан-Удэ в минувшие выходные дорожники уложили новый асфальт на проезжей части улицы Борсоева в районе строящегося торгового центра «Леруа Мерлен». Там обустраивается дополнительная четвертая полоса для движения. Как сообщили в мэрии, работы на этом участке специально велись в выходные, когда меньше машин.

«Подрядчику осталось заасфальтировать дороги, примыкающие к магистрали в районе дома №77, сделать тротуары, а также установить дорожные знаки и нанести разметку. Все работы должны быть выполнены к началу ноября, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.  

В перспективе здесь планируется установить светофор, который будет регулировать движение на этом сложном участке. Для безопасности пешеходов на дороге, примыкающей к трассе, обустроят регулируемый пешеходный переход.
 
- В ближайшее время в этом районе построят крупный торговый центр, и здесь будет оживленное движение транспорта. Поэтому мы сейчас изыскали дополнительное финансирование, чтобы в рамках ремонта дороги по улице Борсоева сделать четвертую полосу, по которой автомобили будут двигаться, чтобы потом повернуть в направлении торгового центра, не создавая при этом помех для других машин, - пояснил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

Также в рамках дополнительных работ у перекрестка на противоположной стороне дороги обустроят остановочный карман для общественного транспорта. А действующая сейчас остановка у цветочного магазина будет использоваться как парковка.

Эти работы завершат ремонт одной из главных городских магистралей, который ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ремонт дороги

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