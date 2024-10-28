В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева

В Улан-Удэ в минувшие выходные дорожники уложили новый асфальт на проезжей части улицы Борсоева в районе строящегося торгового центра «Леруа Мерлен». Там обустраивается дополнительная четвертая полоса для движения. Как сообщили в мэрии, работы на этом участке специально велись в выходные, когда меньше машин.«Подрядчику осталось заасфальтировать дороги, примыкающие к магистрали в районе дома №77, сделать тротуары, а также установить дорожные знаки и нанести разметку. Все работы должны быть выполнены к началу ноября, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.В перспективе здесь планируется установить светофор, который будет регулировать движение на этом сложном участке. Для безопасности пешеходов на дороге, примыкающей к трассе, обустроят регулируемый пешеходный переход.- В ближайшее время в этом районе построят крупный торговый центр, и здесь будет оживленное движение транспорта. Поэтому мы сейчас изыскали дополнительное финансирование, чтобы в рамках ремонта дороги по улице Борсоева сделать четвертую полосу, по которой автомобили будут двигаться, чтобы потом повернуть в направлении торгового центра, не создавая при этом помех для других машин, - пояснил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.Также в рамках дополнительных работ у перекрестка на противоположной стороне дороги обустроят остановочный карман для общественного транспорта. А действующая сейчас остановка у цветочного магазина будет использоваться как парковка.Эти работы завершат ремонт одной из главных городских магистралей, который ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Фото: мэрия Улан-Удэ