Общество 28.10.2024 в 16:13
В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева
Окончательно все доделать там должны к началу ноября
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в минувшие выходные дорожники уложили новый асфальт на проезжей части улицы Борсоева в районе строящегося торгового центра «Леруа Мерлен». Там обустраивается дополнительная четвертая полоса для движения. Как сообщили в мэрии, работы на этом участке специально велись в выходные, когда меньше машин.
«Подрядчику осталось заасфальтировать дороги, примыкающие к магистрали в районе дома №77, сделать тротуары, а также установить дорожные знаки и нанести разметку. Все работы должны быть выполнены к началу ноября, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.
В перспективе здесь планируется установить светофор, который будет регулировать движение на этом сложном участке. Для безопасности пешеходов на дороге, примыкающей к трассе, обустроят регулируемый пешеходный переход.
- В ближайшее время в этом районе построят крупный торговый центр, и здесь будет оживленное движение транспорта. Поэтому мы сейчас изыскали дополнительное финансирование, чтобы в рамках ремонта дороги по улице Борсоева сделать четвертую полосу, по которой автомобили будут двигаться, чтобы потом повернуть в направлении торгового центра, не создавая при этом помех для других машин, - пояснил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.
Также в рамках дополнительных работ у перекрестка на противоположной стороне дороги обустроят остановочный карман для общественного транспорта. А действующая сейчас остановка у цветочного магазина будет использоваться как парковка.
Эти работы завершат ремонт одной из главных городских магистралей, который ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Подрядчику осталось заасфальтировать дороги, примыкающие к магистрали в районе дома №77, сделать тротуары, а также установить дорожные знаки и нанести разметку. Все работы должны быть выполнены к началу ноября, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.
В перспективе здесь планируется установить светофор, который будет регулировать движение на этом сложном участке. Для безопасности пешеходов на дороге, примыкающей к трассе, обустроят регулируемый пешеходный переход.
- В ближайшее время в этом районе построят крупный торговый центр, и здесь будет оживленное движение транспорта. Поэтому мы сейчас изыскали дополнительное финансирование, чтобы в рамках ремонта дороги по улице Борсоева сделать четвертую полосу, по которой автомобили будут двигаться, чтобы потом повернуть в направлении торгового центра, не создавая при этом помех для других машин, - пояснил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.
Также в рамках дополнительных работ у перекрестка на противоположной стороне дороги обустроят остановочный карман для общественного транспорта. А действующая сейчас остановка у цветочного магазина будет использоваться как парковка.
Эти работы завершат ремонт одной из главных городских магистралей, который ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиремонт дороги