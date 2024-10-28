Общество 28.10.2024 в 17:30

В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски

Памятные доски установлены на стене Холтосонской школы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски

В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски. Памятные доски установлены на стене Холтосонской школы в селе Холтосон.

- В Закаменском районе состоялось открытие мемориальных досок выпускникам Холтосонской школы: Шарапову Алексею Афанасьевичу, Котову Артему Валерьевичу и Москвитину Антону Евгеньевичу, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, - сообщили в фонде.

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пригласили на мероприятие своих подопечных - ветеранов боевых действий.


После церемонии открытия, для детей прошла военно-патриотическая игра «Патриот – 2024». В ней приняли участие команды школ № 1, № 5, № 4, Холтосонской и Дутулурской школ. В ходе игры, ветеран боевых действий Александр Дубровин провел для учащихся урок Мужества.

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

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