В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски. Памятные доски установлены на стене Холтосонской школы в селе Холтосон.

- В Закаменском районе состоялось открытие мемориальных досок выпускникам Холтосонской школы: Шарапову Алексею Афанасьевичу, Котову Артему Валерьевичу и Москвитину Антону Евгеньевичу, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, - сообщили в фонде.

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пригласили на мероприятие своих подопечных - ветеранов боевых действий.





После церемонии открытия, для детей прошла военно-патриотическая игра «Патриот – 2024». В ней приняли участие команды школ № 1, № 5, № 4, Холтосонской и Дутулурской школ. В ходе игры, ветеран боевых действий Александр Дубровин провел для учащихся урок Мужества.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»