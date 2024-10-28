Общество 28.10.2024 в 17:40

В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру

На обновление коммунальных сетей потратят более 4,5 млрд рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру

В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру. На обновление коммунальных сетей в центре города потратят более 4,5 миллиардов рублей. 

В этом году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита построены новые тепловые сети по улицам Трактовая, Балтахинова и Свободы. На текущую дату проложено 1017,5 м. сетей теплоснабжения.

По улице Трактовая смонтировано 630 погонных метров надземного трубопровода d720 мм в две трубы, построены для них опоры.

Проведена теплоизоляция и антикоррозийная обработка труб. Также продолжаются работы по установке новых сетей по ул. Смолина.

-  Работы идут в непростых условиях, так как в центре плотная застройка, узкие улицы, чтобы сохранить возможность проезда, было принято решение, что мы будем в котлованах стенки укреплять. Бригады работают локально, по участкам, - рассказал Зана Тумуров, начальник ГКУ «Управление комплексного развития территорий РБ».

Модернизация коммунальной системы обеспечит стабильным теплоснабжением жилые дома комплексной застройки, а также будущие здания Национального музея, театра «Байкал» и межвузовского кампуса.

-  Горожане оценят результаты этой работы, когда мы представим ее в итоговой документации, когда откроем продажи квартир, это будет в ноябре этого года, поэтому без модернизации коммунальной системы невозможно было бы наше масштабное комплексное строительство, — отметил Владимир Антонов, заместитель генерального директора ПАО «ПИК-специализированный застройщик».

Уже в ближайшее время начнется строительство первых жилых многоквартирных домов в центре Улан-Удэ. Первая сдача в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего на модернизацию коммунальных сетей в центре города в 2024-2025 годах планируется направить более 4,5 млрд руб.

 

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ

Все новости

Зампрокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведет прием участников СВО и их семей
28.10.2024 в 17:51
В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру
28.10.2024 в 17:40
В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски
28.10.2024 в 17:30
В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева
28.10.2024 в 17:19
В Бурятии выберут лучших молодых вокалистов
28.10.2024 в 17:09
В Бурятии женщина погибла в перевернувшемся автомобиле
28.10.2024 в 17:02
Жителя Кяхты недовольны мостом за 70 миллионов
28.10.2024 в 16:52
В Бурятии на жадную бизнесвумен завели уголовку
28.10.2024 в 16:31
До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу
28.10.2024 в 16:14
В Улан-Удэ завершились основные работы по расширению улицы Борсоева
28.10.2024 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Зампрокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведет прием участников СВО и их семей
Прием состоится 29 октября, с 11.00 до 12.00
28.10.2024 в 17:51
В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски
Памятные доски установлены на стене Холтосонской школы
28.10.2024 в 17:30
Жителя Кяхты недовольны мостом за 70 миллионов
ОНФ уже попросил прокуратуру проверить объект
28.10.2024 в 16:52
До одной из самых красивых деревень в Бурятии сделали хорошую дорогу
Подрядная организация обновила 13 км региональной дороги между Улюном и Ярикта
28.10.2024 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru