В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру. На обновление коммунальных сетей в центре города потратят более 4,5 миллиардов рублей.

В этом году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита построены новые тепловые сети по улицам Трактовая, Балтахинова и Свободы. На текущую дату проложено 1017,5 м. сетей теплоснабжения.

По улице Трактовая смонтировано 630 погонных метров надземного трубопровода d720 мм в две трубы, построены для них опоры.

Проведена теплоизоляция и антикоррозийная обработка труб. Также продолжаются работы по установке новых сетей по ул. Смолина.

- Работы идут в непростых условиях, так как в центре плотная застройка, узкие улицы, чтобы сохранить возможность проезда, было принято решение, что мы будем в котлованах стенки укреплять. Бригады работают локально, по участкам, - рассказал Зана Тумуров, начальник ГКУ «Управление комплексного развития территорий РБ».

Модернизация коммунальной системы обеспечит стабильным теплоснабжением жилые дома комплексной застройки, а также будущие здания Национального музея, театра «Байкал» и межвузовского кампуса.

- Горожане оценят результаты этой работы, когда мы представим ее в итоговой документации, когда откроем продажи квартир, это будет в ноябре этого года, поэтому без модернизации коммунальной системы невозможно было бы наше масштабное комплексное строительство, — отметил Владимир Антонов, заместитель генерального директора ПАО «ПИК-специализированный застройщик».

Уже в ближайшее время начнется строительство первых жилых многоквартирных домов в центре Улан-Удэ. Первая сдача в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего на модернизацию коммунальных сетей в центре города в 2024-2025 годах планируется направить более 4,5 млрд руб.

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ