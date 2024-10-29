Общество 29.10.2024 в 09:35
В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами
За это директору придется выплатить штраф
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства об охране труда в Байкальском биосферном заповеднике. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.
«Работодателем не проведена в срок специальная оценка условий труда (СОУТ) на местах, отдельные сотрудники, работающие на открытом воздухе, а также в полевых условиях, не обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты - кремами, спреями от укусов насекомых», - перечислили нарушения в прокуратуре.
По итогам проверки директор заповедника получил прокурорское представление. Также его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 27 тысяч рублей.
На данный момент заповедник уже закупил средства защиты для сотрудников, а также заключил договор на проведение специальной оценки условий труда.
Фото: freepik.com
«Работодателем не проведена в срок специальная оценка условий труда (СОУТ) на местах, отдельные сотрудники, работающие на открытом воздухе, а также в полевых условиях, не обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты - кремами, спреями от укусов насекомых», - перечислили нарушения в прокуратуре.
По итогам проверки директор заповедника получил прокурорское представление. Также его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 27 тысяч рублей.
На данный момент заповедник уже закупил средства защиты для сотрудников, а также заключил договор на проведение специальной оценки условий труда.
Фото: freepik.com