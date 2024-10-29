В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами

Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства об охране труда в Байкальском биосферном заповеднике. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.«Работодателем не проведена в срок специальная оценка условий труда (СОУТ) на местах, отдельные сотрудники, работающие на открытом воздухе, а также в полевых условиях, не обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты - кремами, спреями от укусов насекомых», - перечислили нарушения в прокуратуре.По итогам проверки директор заповедника получил прокурорское представление. Также его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 27 тысяч рублей.На данный момент заповедник уже закупил средства защиты для сотрудников, а также заключил договор на проведение специальной оценки условий труда.Фото: freepik.com