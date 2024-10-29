Общество 29.10.2024 в 09:35

В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами

За это директору придется выплатить штраф
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами
Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства об охране труда в Байкальском биосферном заповеднике. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

«Работодателем не проведена в срок специальная оценка условий труда (СОУТ) на местах, отдельные сотрудники, работающие на открытом воздухе, а также в полевых условиях, не обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты - кремами, спреями от укусов насекомых», - перечислили нарушения в прокуратуре.

По итогам проверки директор заповедника получил прокурорское представление. Также его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 27 тысяч рублей.

На данный момент заповедник уже закупил средства защиты для сотрудников, а также заключил договор на проведение специальной оценки условий труда.

Фото: freepik.com
Теги
заповедник нарушение прокуратура

Все новости

Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей
29.10.2024 в 09:45
Аэропорт «Байкал» проверили на наличие безбарьерной среды
29.10.2024 в 09:39
В Бурятии инспекторов заповедника не обеспечили кремами
29.10.2024 в 09:35
Глава Бурятии поручил чиновникам фотографировать уголь
29.10.2024 в 09:17
В Улан-Удэ начали дистанционно отслеживать пробки
29.10.2024 в 09:09
Оплата ночной работы
29.10.2024 в 09:00
Зампрокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведет прием участников СВО и их семей
28.10.2024 в 17:51
В центре Улан-Удэ полностью модернизируют коммунальную инфраструктуру
28.10.2024 в 17:40
В Закаменском районе погибшим участникам СВО открыли мемориальные доски
28.10.2024 в 17:30
В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева
28.10.2024 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Незатянутое колесо обошлось жителю Бурятии в полмиллиона рублей
Колесо отлетело во время движения и угодило во встречный автомобиль
29.10.2024 в 09:45
Аэропорт «Байкал» проверили на наличие безбарьерной среды
Его посетила руководитель «Общества без барьеров» Галина Горбатых
29.10.2024 в 09:39
В Улан-Удэ начали дистанционно отслеживать пробки
Это делает новая автоматическая система обнаружения ДТП
29.10.2024 в 09:09
Оплата ночной работы
Как начисляется?
29.10.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru