Общество 29.10.2024 в 09:56

В Окинском районе отремонтируют семь мостов

Первый этап восстановления начался еще в сентябре этого года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Окинском районе отремонтируют семь мостов

В сентябре этого года стартовал первый этап восстановления аварийных мостов в Окинском районе. На км 98+656 автодороги Монды-Орлик подрядчик переустраивает деревянный мост через реку Эхэ-Хайгас на водопропускные трубы.

- В 2019 году в результате проезда неустановленного большегруза были разрушены сразу 5 деревянных мостов. После паводка в 2022 году было разрушено сопряжение с насыпью моста через р. Горная речка. В настоящее время разработана проектная документация на восстановление всех мостов и заключены государственные контракты на строительно-монтажные работы. На одном из мостов работы стартовали уже в этом году, на остальных ремонт начнется в следующем. Все семь мостов по графику должны завершить к 2026 году, — рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

На мосту через реку Эхэ-Хайгас подрядная организация выполнила подготовительные работы, перебазировала технику, обустроила строительную площадку.

На прошлой неделе дорожники полностью демонтировали старый деревянный мост и провели обустройство объездной дороги. Завершить работы на этом участке планируют в следующем году.

Ремонт семи мостов в Окинском районе пройдет в три этапа, которые рассчитаны до 2026 года. В общей сложности на работы выделено около 200 млн. рублей.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».


Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»

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