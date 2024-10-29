Общество 29.10.2024 в 10:14

Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин возвращается в Бурятию

Правительство республики оплатит ему перелет
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Текст: Андрей Константинов
Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин возвращается в Бурятию
Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин выписан из Магаданской областной больницы и отправляется домой в Бурятию. От этом сообщили в правительстве Магаданской области.

По словам министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александра Витько, Михаил успешно прошел лечение в областной больнице, его состоянию ничего не угрожает, оно стабильное. Авиаперелет ему не противопоказан.

В свою очередь зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана и отслеживали состояние Михаила. Дома ему предложат необходимую реабилитацию.

«Правительство Бурятии будет компенсировать ему дорогу, транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов», - заявила Евгения Лудупова.

Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали путешествие на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.

Между тем по факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Если будет доказано, что трагедия произошла по вине Михаила Пичугина, так как именно он выступал организатором поездки, ему грозит до семи лет колонии.

Фото: правительство Магаданской области
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