Общество 29.10.2024 в 10:14
Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин возвращается в Бурятию
Правительство республики оплатит ему перелет
Текст: Андрей Константинов
Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин выписан из Магаданской областной больницы и отправляется домой в Бурятию. От этом сообщили в правительстве Магаданской области.
По словам министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александра Витько, Михаил успешно прошел лечение в областной больнице, его состоянию ничего не угрожает, оно стабильное. Авиаперелет ему не противопоказан.
В свою очередь зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана и отслеживали состояние Михаила. Дома ему предложат необходимую реабилитацию.
«Правительство Бурятии будет компенсировать ему дорогу, транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов», - заявила Евгения Лудупова.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали путешествие на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Между тем по факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Если будет доказано, что трагедия произошла по вине Михаила Пичугина, так как именно он выступал организатором поездки, ему грозит до семи лет колонии.
Фото: правительство Магаданской области
По словам министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александра Витько, Михаил успешно прошел лечение в областной больнице, его состоянию ничего не угрожает, оно стабильное. Авиаперелет ему не противопоказан.
В свою очередь зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что медики республики были на связи с коллегами из Магадана и отслеживали состояние Михаила. Дома ему предложат необходимую реабилитацию.
«Правительство Бурятии будет компенсировать ему дорогу, транспортные расходы. Все под контролем в сотрудничестве двух регионов», - заявила Евгения Лудупова.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали путешествие на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Между тем по факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Если будет доказано, что трагедия произошла по вине Михаила Пичугина, так как именно он выступал организатором поездки, ему грозит до семи лет колонии.
Фото: правительство Магаданской области
Тегиспасение