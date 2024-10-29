Общество 29.10.2024 в 10:25

На площади Советов началась сборка главной городской ёлки

В этом году ее решили установить до наступления сильных морозов
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Текст: Служба информации "Номер один"
На площади Советов началась сборка главной городской ёлки

На площади Советов началась сборка главной городской ёлки. В ночь с 28 по 29 октября все части металлической основы будущей пушистой главной ёлки города привезли с базы, где она находилась на хранении. Специалисты МБУ «Городского лесничества» с помощью спецтехники загрузили ёлку, перевезли по улицам города в сопровождении сотрудников ГИБДД и разгрузили на площади Советом все части каркаса.

- В прошлом году монтаж ёлки начался в конце ноября во время сильных морозов, люди и техника сильно замерзали, а другие этапы строительства ледового городка зависели от завершения работ над ёлкой. В этом году решили собрать ее пораньше, – сообщили в администрации города.

Сначала ёлку приведут в исправное техническое состояние, затем приступят к монтажу. После этого специалисты «Городского лесничества» приступят к декорированию металлической кoнcтpyкции соснами, которые срублены с противопожарных разрывов в лесу. Там их в любом случае бы удалили ради безопасности жителей.

Главная городская ёлка на площади Советов будет оборудована надежной защитой от ветров: основание конструкции будет удерживать 45-тонный бетонный груз из блоков ФБС, плюс каркас сделан из стали и сам весит несколько десятков тонн.

После завершения новогодних праздников все сосны будут мульчированы - измельчены в щепу и использованы в удобрениях при посадках, и для укрытия почвы от пересыхания.

Впервые главная городская ёлка из металлокаркаса была собрана в конце 2020 года и вместе с двухметровой звездой вошла в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками. По итогам декабря прошлого года улан-удэнская ёлка занимает 2-е место, 27,5 метров, на Дальнем Востоке после Сахалина и выше на полметра Кремлёвской ёлки.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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