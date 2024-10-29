Жители Бурятии напишут Большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (возрастное ограничение 6+). Жители России и зарубежных стран смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

Традиционно акция пройдет в офлайн и онлайн-форматах.

Для офлайн участников 2 ноября будет организована площадка в Национальной библиотеке РБ в Улан-Удэ в 15:00.

Онлайн–участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку «Пройти Диктант».

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.

Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения в электронном виде. Сертификат участника офлайн выдается по усмотрению организатора площадки. Общая сумма баллов — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте до 13 ноября 2024 года.

Диктант проводится в канун Дня народного единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке администрации главы и правительства республики Бурятия.

Возрастное ограничение 6+





Фото: правительство Бурятии