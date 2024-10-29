Общество 29.10.2024 в 12:27

Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства

Праздничная программа пройдет в парке «Юбилейный»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства

Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства. Праздничная программа пройдет в парке «Юбилейный» 4 ноября (возрастное ограничение 6+).

- Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства! Мы подготовили много интересного! – сообщили в дирекции по паркам культуры и отдыха.

В программе - яркие выступления творческих коллективов ,выступление бурятской этно-рок группы «Нукер», увлекательные игры и конкурсы для детей и взрослых, мастер-классы по народным танцам.

Завершится праздник общим бурятским танцем — ехор, который объединит представителей различных культур.

Будут работать тематические фотозоны.

Начало программы 4 ноября, в 14.00, место проведения - парк «Юбилейный».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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