Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства
Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства. Праздничная программа пройдет в парке «Юбилейный» 4 ноября (возрастное ограничение 6+).
- Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства! Мы подготовили много интересного! – сообщили в дирекции по паркам культуры и отдыха.
В программе - яркие выступления творческих коллективов ,выступление бурятской этно-рок группы «Нукер», увлекательные игры и конкурсы для детей и взрослых, мастер-классы по народным танцам.
Завершится праздник общим бурятским танцем — ехор, который объединит представителей различных культур.
Будут работать тематические фотозоны.
Начало программы 4 ноября, в 14.00, место проведения - парк «Юбилейный».
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один