В Тункинском нацпарке провели три экодесанта

За два месяца в Тункинском национальном парке в рамках конкурса субботников «Чистябрь-2024» было проведено три экологических десанта.

В нем приняло участие 52 человека – это сотрудники Тункинского национального парка, жители сел Жемчуг, Аршан», Тунка, студенты Байкальского колледжа недропользования.

Итого за три экодесанта собрано 57 куб. м. мусора, основу которого составили пластик, стекло, полиэтилен.

- Экологические десанты проводятся ежегодно. Хотелось бы напомнить жителям района, туристам, посещающим парк, что особо охраняемые природные территории создаются для сохранения и защиты природного потенциала нашей долины, являются уникальными. Во время путешествий по Национальному парку «Тункинский» с друзьями или семьей помните об этом и берегите природу, - прокомментировали в нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк