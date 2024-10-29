Общество 29.10.2024 в 13:48

В Тункинском нацпарке провели три экодесанта

Всего было собрано 57 кубометров мусора
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском нацпарке провели три экодесанта

За два месяца в Тункинском национальном парке в рамках конкурса субботников «Чистябрь-2024» было проведено три экологических десанта.

В нем приняло участие 52 человека – это сотрудники Тункинского национального парка, жители сел Жемчуг, Аршан», Тунка, студенты Байкальского колледжа недропользования.

Итого за три экодесанта собрано 57 куб. м. мусора, основу которого составили пластик, стекло, полиэтилен.

- Экологические десанты проводятся ежегодно. Хотелось бы напомнить жителям района, туристам, посещающим парк, что особо охраняемые природные территории создаются для сохранения и защиты природного потенциала нашей долины, являются уникальными. Во время путешествий по Национальному парку «Тункинский» с друзьями или семьей помните об этом и берегите природу, - прокомментировали в нацпарке.

 

Фото: Тункинский нацпарк

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