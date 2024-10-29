В Монголии опровергли информацию о пожаре в филиале российского университета

Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Плеханова проводил учения по пожарной безопасности, поэтому никакого возгорания как написали некоторые телеграмм-каналы не было. Об этом сообщила директор филиала РЭУ Наталья Антипова.«Наш единственный российский вуз в Монголии, реализующий образовательные программы по стандартам РФ, проводил учения по пожарной безопасности. Во время них использовалась дымовая завеса с применением трех пожарных машин, никакого пожара, как написали некоторые телеграмм-каналы в здании нашего вуза не было», – сказала руководитель университетского филиала.Университет много лет служит платформой для культурного обмена между Монголией и РФ, что стало причиной его посещения в сентябре 2024 года президентами России Владимиром Путиным и его монгольским коллегой Ухнаагийна Хурэлсухом. Филиал РЭУ сформирован как образовательный комплекс, включающий программы высшего образования, общеобразовательные программы и программы дополнительного образования для детей и взрослых.В 2023 году по итогам международного конкурса, проводимого Минпросвещения РФ, филиал был признан «Лучшей школой за рубежом», а также вошел в рейтинг лучших вузов Монголии. Сегодня там обучается свыше 1,5 тысяч человек. 90% обучающихся по общеобразовательным программам являются гражданами Монголии.Выпускники филиала по программам высшего образования трудоустроены по специальности, успешно работают в органах государственной власти России и Монголии. Также все выпускники филиала по программе среднего общего образования поступают в вузы РФ, Монголии и других государств. Около 60% выпускников ежегодно поступают в ведущие российские вузы в рамках правительственной квоты РФ для обучения иностранных граждан.