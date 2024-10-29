Общество 29.10.2024 в 14:55

В Улан-Удэ поменялось расписание на трех маршрутах

Изменения внесены по просьбам местных жителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ поменялось расписание на трех маршрутах

В Улан-Удэ поменялось расписание на трех городских маршрутах № 3, 3А, 100. Изменения внесены по просьбам местных жителей.

- С переходом на зимнее расписание, а также по обращениям горожан с 30 октября на маршрутах № 3, 3А, 100 в будние дни будут внесены небольшие корректировки в расписание, - сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.




С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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