В Улан-Удэ поменялось расписание на трех маршрутах

В Улан-Удэ поменялось расписание на трех городских маршрутах № 3, 3А, 100. Изменения внесены по просьбам местных жителей.

- С переходом на зимнее расписание, а также по обращениям горожан с 30 октября на маршрутах № 3, 3А, 100 в будние дни будут внесены небольшие корректировки в расписание, - сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.













С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: администрация Улан-Удэ