На дорогах Бурятии залатали все ямы

Дорожный сезон в республике близится к завершению, и мы подводим итоги по ямочному ремонту на региональных дорогах.

- На ямочный ремонт в этом году было выделено 85 млн. рублей. В рамках финансирования весь сезон мы активно приводили в порядок наши дороги. Работы велись как на асфальтобетонных дорогах, так и на гравийных, - отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

В этом году на гравийных дорогах ямочный ремонт выполнили на площади 36,3 тыс. кв.м. На дорогах с асфальтобетонным покрытием ямочный ремонт проводили двумя способами — с использованием асфальтобетона залатали ямы на площади 10,2 тыс. и струйно-инъекционным методом с помощью современной машины «Бецема» отремонтировали 39,5 тыс.кв.м.

Сезон ямочного ремонта возобновится в следующем году после установления среднесуточных температур +5 градусов.

Фото: Номер один