В Бурятии работает 17 лесных питомников

В республике действует 17 лесных питомников где выращивают сеянцы сосны с открытой корневой системой. Они находятся в Прибайкальском, Хоринском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Мухоршибирском, Еравнинском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Селенгинском районах.

Также в Улан-Удэ расположены три тепличных комплекса на базе автономного учреждения «Лесресурс» для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Ежегодно объем посадочного материала составляет 11,2-13,5 миллионов штук.

- В Бурятии созданы объекты лесного семеноводства. Т.н. плюсовые деревья в количестве 539 штук - это деревья, значительно превосходящие окружающие их лесные насаждения по своим техническим характеристикам, одного с ними возраста и места произрастания. Они предназначены для сбора шишки и последующей добычи семян, - пояснили в отделе воспроизводства лесов.

Лесосеменные плантации Бурятии занимают площадь в 481,3 га, создаются из клонов или семей плюсовых деревьев. Испытательные же культуры занимают 7 га, они разработаны по специальным методикам с использованием семян плюсовых деревьев.

Кроме того в лесах республики созданы географические культуры на площади 10 га, образованные с использованием семенного потомства наиболее характерных популяции.

Фото: РАЛХ