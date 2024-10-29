В Улан-Удэ будет больше шумовых полос

В Улан-Удэ дорожная служба Комбината по благоустройству проводит работы по устройству шумовых полос. Так, сегодня ночью специалисты нанесли такую разметку на улице Николая Петрова.«Шумовые полосы – это искусственно созданная неровность на поверхности дороги, которая вызывают вибрацию автомобиля. Нанесение шумовых полос выполняется для повышения уровня безопасности на дорогах», - сообщили в мэрии города.Как отметили в городской администрации, работы по устройству шумовых полос ведутся ночью, чтобы не мешать транспортному потоку. Разметку наносят холодным пластиком.Фото: мэрия Улан-Удэ