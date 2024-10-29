Общество 29.10.2024 в 16:35

В Улан-Удэ будет больше шумовых полос

Сегодня ночью их нанесли на ул. Николая Петрова
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будет больше шумовых полос
В Улан-Удэ дорожная служба Комбината по благоустройству проводит работы по устройству шумовых полос. Так, сегодня ночью специалисты нанесли такую разметку на улице Николая Петрова.

«Шумовые полосы – это искусственно созданная неровность на поверхности дороги, которая вызывают вибрацию автомобиля. Нанесение шумовых полос выполняется для повышения уровня безопасности на дорогах», - сообщили в мэрии города.

Как отметили в городской администрации, работы по устройству шумовых полос ведутся ночью, чтобы не мешать транспортному потоку. Разметку наносят холодным пластиком.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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