Общество 29.10.2024 в 16:41

В Улан-Удэ пройдет Фестиваль экскурсий «ХОТО»

Все экскурсии пройдут с 1 по 4 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет Фестиваль экскурсий «ХОТО»

С 1 по 4 ноября в столице Бурятии в шестой раз пройдет Фестиваль экскурсий «ХОТО» – яркое событие для всех, кто хочет открыть для себя город с новой стороны и погрузиться в его историю и культуру (возрастное ограничение 0+).

Вас ждут: 27 экскурсий, 17 площадок, аттестованные гиды и краеведы.

- Мы хотим, чтобы наши жители полюбили свой собственный город, потому что иногда мы знаем историю другого края, региона или страны, и при этом совсем не знаем свой регион. Каждый посетитель нашей экскурсии станет немного краеведом. Изучит свое родное место, где он живет, чтобы он смог с гордостью и любовью о нем рассказать, - поделилась Наталия Мясникова, экскурсовод, основатель фестиваля.

Приглашаем улан-удэнцев отправиться в небольшое путешествие по настоящему и прошлому города:

- «Улан-Удэ не сразу строился» и «Как зимовье столицей стало» - автобусные и трамвайные экскурсии;

- Экскурсии в крупнейшие театры города, где вы узнаете секреты создания театрального искусства;

- Увлекательные лекции в бурятской юрте о малоизвестных фактах из истории и культуры Бурятии: истории хрустального чуда Кяхты, Чайного пути, слободы миллионеров;

- Мастер-классы по этикету, национальным играм в кости, изготовлению дизайнерских сувениров;

- Новинки фестиваля: «Загадочный Буркоопсоюз», «Соцгород ПВЗ», «ТИПО 100» - узнайте, как развивался город!

Фестиваль «ХОТО» также выходит за пределы Улан-Удэ и предлагает посетить уникальные места нашей республики с профессиональными гидами: залив Провал, Иволгинскую и Баргузинскую долины.

Фестиваль «ХОТО» - это единственный на Дальнем Востоке фестиваль городских экскурсий и один из немногих, которые проводятся в России.

Стоимость участия в экскурсии– от цены чашки кофе, а некоторые мероприятия абсолютно бесплатны. Загородные экскурсии – от двух до четырех тысяч рублей.

Подробная информация - на странице фестиваля в ВК (https://vk.com/festival_hoto) и в Телеграм-канале. (https://t.me/festival_hoto).

На автобусные экскурсии действует возрастное ограничение 18+

     

Фото: администрация Улан-Удэ

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фестиваль экскурсий администрация улан-удэ улан-удэ

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