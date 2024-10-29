Общество 29.10.2024 в 16:52

Набережную в Улан-Удэ оформят в едином стиле

Есть уже предварительные варианты, но окончательный еще не утвержден
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Текст: Андрей Константинов
Набережную в Улан-Удэ оформят в едином стиле
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
28 октября глава Бурятии на штабе по долгосрочным планам развития дальневосточных городов поручил начать проектирование единого архитектурно-планировочного решения для набережной Улан-Удэ: от Удинского моста до автовокзала.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках мастер-плана в центральной части Улан-Удэ уже строится несколько крупных проектов: театрально-культурный центр «Байкал», Национальный музей и школа. В процессе проектирования находится международный студенческий кампус «Байкал», подготовки техзадания - искусственный земельный участок. Алексей Цыденов поставил задачу создать комплексный проект благоустройства не только набережной, но и всей центральной части города в районе данных объектов.

- Благоустройство театра «Байкал» должно быть увязано с кампусом, музеем, школой и стадионом. По сути, мы должны создать единый комплекс с набережной, которая абсолютно интегрирована с прилегающей территорией, - заявил он.

Протяженность набережной Селенги в центральной части - более 3 километров. На всем ее протяжении планируется создать точки притяжения, комфортные маршруты, пешеходные дорожки, парковки.

Несколько концепций благоустройства, основанных на успешном опыте других городов России, представил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев.

- Вот, например, сценарий «Амфитеатр». Основная идея – использовать откосы дамбы в качестве основы, на которой устраиваются амфитеатры с видами на воду. Со стороны города откосы становятся основой для создания геопластики или террасированного озеленения, - рассказал он. - Второй сценарий «Пристань» - классический вариант с прокатом водного оборудования или лодочной станцией. Есть предложение установить на склоне шезлонги или другие варианты отдыха, растения в стаканах, арт-объекты.

Глава Бурятии поручил также продумать благоустройство территорий, прилегающих к новым объектам и Центральному стадиону, не только со стороны реки. А также утвердить окончательное техническое задание для проектирования и объявить конкурс для выбора его разработчика.

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