Паромные переправы Бурятии перевезли более 56 тысяч человек

Почти 34 тысячи автомобилей и более 56 тысяч человек перевезли паромные переправы Бурятии в 2024 году. Переправы были особенно востребованы в июле-августе.

В ближайшее время две паромные переправы в Бурятии останавливают работу на зимний период:

30 октября - Татауровская переправа в Прибайкальском районе на автодороге Татаурово-Острог;

31 октября — Усть-Чикойская переправа в Селенгинском районе на автодороге Стрелка-Подлопатки;

- По сравнению с прошлым годом, в этом году мы наблюдаем рост спроса на наши паромные переправы. Количество переправившегося автотранспорта выросло на 19%, а пассажиров на 16%. Всего за 2024 год паромные переправы перевезли почти 34 тысячи машин и более 56 тысяч пассажиров, — сказал руководитель ГКУ «Бурятирегионавтодор» Владимир Соснин.

Переправы были особенно востребованы в июле-августе, специалисты объясняют это сезоном отпусков. Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно.

По вопросам работы паромной переправы можно обратиться в диспетчерскую Бурятрегионавтодора по тел.: 8 (3012) 55-20-55.



Фото: скриншот видео, ГКУ «Бурятрегионавтодор»