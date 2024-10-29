Общество 29.10.2024 в 17:42

Паромные переправы Бурятии перевезли более 56 тысяч человек

Переправы были особенно востребованы в июле-августе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Паромные переправы Бурятии перевезли более 56 тысяч человек

Почти 34 тысячи автомобилей и более 56 тысяч человек перевезли паромные переправы Бурятии в 2024 году. Переправы были особенно востребованы в июле-августе.

В ближайшее время две паромные переправы в Бурятии останавливают работу на зимний период: 

30 октября - Татауровская переправа в Прибайкальском районе на автодороге Татаурово-Острог;

31 октября — Усть-Чикойская переправа в Селенгинском районе на автодороге Стрелка-Подлопатки;

- По сравнению с прошлым годом, в этом году мы наблюдаем рост спроса на наши паромные переправы. Количество переправившегося автотранспорта выросло на 19%, а пассажиров на 16%. Всего за 2024 год паромные переправы перевезли почти 34 тысячи машин и более 56 тысяч пассажиров, — сказал руководитель ГКУ «Бурятирегионавтодор» Владимир Соснин. 

Переправы были особенно востребованы в июле-августе, специалисты объясняют это сезоном отпусков. Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно.

По вопросам работы паромной переправы можно обратиться в диспетчерскую Бурятрегионавтодора по тел.: 8 (3012) 55-20-55.


Фото: скриншот видео, ГКУ «Бурятрегионавтодор»

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