На приколе

За одни вы получите статус «душа компании» и заинтересованные взгляды, за другие – срок в колонии. Например, недавно один юморист расплатился на заправке билетами банка приколов. Однако шутку не оценили, и теперь будущего Джокера ждет скамья подсудимых.

22-летний «умник» в Улан-Удэ рассчитался за блоки сигарет купюрами банка приколов. Свою «покупку» приколист совершил на одной из заправочных станций города и по-быстрому скрылся. В полицию сразу же обратилась 47-летняя кассирша.

- Она рассказала, что на автозаправочную станцию пришел молодой человек и попросил подать ему шесть блоков сигарет. Пока женщина вскрывала упаковки, чтобы по пачке пробить их стоимость, клиент оставил на кассе две крупные купюры. Со словами «на минуту выйду, залог оставил» он с двумя блоками табачных изделий покинул помещение.

Посчитав стоимость всего заказанного товара, кассир обнаружила, что банкноты являются купюрами банка приколов номиналом в 5 и 2 тыс. рублей. Она нажала тревожную кнопку, но «приколист» успел скрыться, - рассказали в полиции республики.

Шутника, конечно, поймали. И выяснили, что он и ранее чудачил: сейчас он проходит по уголовному делу о краже табачных изделий, стиков и зажигалок из магазинов Улан-Удэ.

Что ж, суперзлодеями сразу не становятся. Тот же Джокер из комиксов про Бэтмена, наверное, тоже начинал воровством на заправках. Но потенциал у нашего воришки есть. Теперь надо дать ему какое-нибудь прозвище, вроде Капитан Прикол.