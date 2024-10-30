В Бурятии суд обязал районные власти отремонтировать мост

Джидинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии, обязав районную администрацию отремонтировать мост через реку Джида. Ранее в ходе проверки надзорное ведомство установило, что сооружение находится в плачевном состоянии.«Деревянный мост через реку Джида на 17-м км автомобильной дороги Белоозерск — Енхор имеет неровности проезжей части, прогиб пролетных строений, загнивание прогонов, продольные трещины. Также на всех опорах отмечены процессы разрушения», - сообщили в прокуратуре.Реконструкция моста должна пройти до конца 2026 года. Решение суда уже вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле районной прокуратуры.