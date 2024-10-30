Из Иркутска теперь снова можно улететь на Пхукет

S7 Airlines запустила рейсы на Пхукет из Иркутска. С 28 октября 2024 г. рейсы туда и обратно будут выполняться трижды в неделю: в понедельник, четверг и субботу, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 15 декабря и до конца зимнего сезона авиакомпания добавит еще два еженедельных рейса по этому направлению - в среду и воскресенье, таким образом частота рейсов увеличится до пяти в неделю.

Из Иркутска рейс будет отправляться в 14:25, посадка на Пхукете - в 20:40 по местному времени.

Обратный самолет с острова будет вылетать в 21:40 и приземляться в столице Иркутской области около 05:40. Время в пути составит около семи часов.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь - в бизнес-классе.

Помимо нового направления, с 1 ноября S7 Airlines добавит рейсы между Иркутском и Бангкоком.

Так, в пятницу и воскресенье самолеты будут летать между этими городами три раза в день: вылеты запланированы на 05:05, 10:10 и 21:10, а посадка - на 10:25, 15:30 и 2:30, соответственно. Обратные рейсы будут вылетать из Бангкока в 11:25, 16:30 и 3:30 (последний - в ночь с пятницы на субботу и в ночь с воскресенья на понедельник), посадка в 19:00, 00:05 и 11:05. Таким образом, в зимнем сезоне у S7 Airlines между Иркутском и Бангкоком будут выполняться 14-16 рейсов в неделю.



Также пассажирам S7 Airlines доступны перелеты из Иркутска по таким туристическим направлениям, как Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Екатеринбург, Кызыл и Пекин.







Фото: loon.site