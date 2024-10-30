Общество 30.10.2024 в 11:21
Женское платье нашли в унитазе в центре Улан-Удэ
Из-за него работа популярного у горожан места оказалась парализована
Текст: Андрей Константинов
Неприятный инцидент случился накануне вечером в Улан-Удэ. В общественном модульном туалете на площади Советов оказалась забита канализация. Для устранения засора на место выехали сотрудники Комбината по благоустройству.
«На месте специалисты обнаружили, что кто-то смыл в унитаз женское платье. Работники прочистили канализацию и привели туалет в порядок», - сообщили в Комбинате по благоустройству.
В связи со случившимся в мэрии просят улан-удэнцев бережно относиться к городскому имуществу.
«Пожалуйста не бросайте в унитаз посторонние предметы. Используете мусорное ведро, которое стоит рядом», - обратились власти к жителям города.
Отметим, установленные в городе модульные туалеты нередко страдают от рук вандалов. Так летом они сломали смеситель в туалете на площади Советов.
Ранее в мэрии сообщали, что ежемесячно мобильными туалетами в столице Бурятии пользуются в среднем 10 тысяч человек.
«На месте специалисты обнаружили, что кто-то смыл в унитаз женское платье. Работники прочистили канализацию и привели туалет в порядок», - сообщили в Комбинате по благоустройству.
В связи со случившимся в мэрии просят улан-удэнцев бережно относиться к городскому имуществу.
«Пожалуйста не бросайте в унитаз посторонние предметы. Используете мусорное ведро, которое стоит рядом», - обратились власти к жителям города.
Отметим, установленные в городе модульные туалеты нередко страдают от рук вандалов. Так летом они сломали смеситель в туалете на площади Советов.
Ранее в мэрии сообщали, что ежемесячно мобильными туалетами в столице Бурятии пользуются в среднем 10 тысяч человек.
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