Общество 30.10.2024 в 12:41

Студентов Бурятии приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал»

Диплом олимпиады открывает широкие возможности
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Текст: Иван Иванов
Студентов Бурятии приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал»
Олимпиада «Я - профессионал» проводится ежегодно. В прошлом году студенты Бурятии подали более 1500 заявок на участие, проявив наибольший интерес к направлениям «Ветеринария и зоотехния», «Биология» и «Экономика». Самыми активными стали студенты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии: от них поступило более 1200 заявок.

Участие в олимпиаде могут принять действующие студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, базового высшего образования и специализированного высшего образования. Форма обучения при этом может быть любая: очная, очно-заочная, заочная.

Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании. Дипломанты-старшекурсники могут пройти стажировку в крупной российской компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии.

Регистрация доступна до 12 ноября для студентов технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских направлений подготовки.

Зарегистрировать можно по ссылке.
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