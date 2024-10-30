Общество 30.10.2024 в 15:32

В Улан-Удэ вышел конфуз с новыми откосами

Подрядчик не закончил работы в срок, с ним расторгнут контракт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вышел конфуз с новыми откосами
Контракт с подрядной организацией, которая делает откосы в центре Улан-Удэ на автомобильной развязке по улицам Ербанова, Борсоева и Революции 1905 года, будет расторгнут. Причина этого – серьезное отставание от графика.

– Срок сдачи объекта по контракту стоял 1 сентября. У подрядной организации был шанс увеличить темп работ и закончить работы к 1 ноября, но изменений не последовало. Учитывая, что к 1 ноября работы не завершены, Комитету городского хозяйства поручено инициировать расторжение контракта. Через 10 дней, когда контракт будет расторгнут, благоустройство завершит другой подрядчик, – сообщил первый заместитель мэра Сергей Гашев.

Также власти пообещали, что примут меры по внесению подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, улан-удэнцы давно просили власти заменить плитку на откосах, которую в народе даже прозвали «туалетной». За 12 лет после установки она пришла в неэстетичный вид и местами разрушилась. Городские чиновники с этим предложением согласились.


В марте 2023 года на сайте «Активный горожанин» и платформе ПОС прошло голосование, где 64% улан-удэнцев выбрали эскиз с цветными бетонными модулями или, как ее назвали специалисты, газонную решетку. К демонтажу старой плитки и монтажу новой подрядчик приступил еще 1 апреля этого года, а все работы должен был завершить к 31 августа.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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