Магазины и кафе в новом центре Улан-Удэ будут оформлены в едином стиле. Вид снаружи должен соответствовать общей концепции, сообщили в управлении комплексного развития РБ.

В обновленном центре Улан-Удэ предприниматели будут согласовывать облик своих коммерческих площадей. Речь об объектах, расположенных в зоне реализации проекта комплексного развития территорий.

Фасадные решения, которые намерены применять проектировщики компании «ПИК СЗ», после сдачи объектов в эксплуатацию должны сохраниться в первоначальном виде.

- Центральная часть должна быть визитной карточкой города. Единый дизайн коммерческих объектов улучшает внешний вид города. Предпринимателям, желающим купить коммерческую недвижимость в обновленном центре Улан-Удэ, возможно, придётся согласовывать внешний облик своих помещений, то есть какими они будут выглядеть снаружи. Для этого администрации города нужно создать рабочие механизмы контроля. Пока это предложение на стадии обсуждения, - отметил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Напомним, запуск продаж нового жилья в центре Улан-Удэ намечен на ноябрь этого года, а стоимость коммерческой недвижимости будет известна примерно через полгода.

Фото: loon.site