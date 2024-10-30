В райцентре Бурятии взялись за ремонт дороги в конце октября

В селе Мухоршибирь приостановлены работы по укладке асфальта на участке от школы №2 до ул. Смолина. Как сообщили в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7», подрядчику выдано предписание об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ.





Как рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ», асфальт в селе укладывали на мокрую дорогу, где растаял выпавший недавно снег. Это вызвало возмущение местных жителей. Сельчане также негодуют, что все лето ремонтом дороги никто не занимался, за него взялись только за пару дней до начала ноября.Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»