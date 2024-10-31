Сегодня в Улан-Удэ отключат холодную воду на нескольких улицах. Причина отключения – технологическое присоединение к сетям.

- 31 октября с 09:00 до 17:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения. Будет отключена вода на улицах Седова, Ольховая, Лучистая, Путиловская, Комарова. Причина отключения - проведение технологического присоединения по адресу ул. Ольховая, 27. Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - сообщили в МУП «Водоканал».





Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: loon.site