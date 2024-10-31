Власти Улан-Удэ избавились от мусорного полигона

С 1 ноября мусорный полигон в Вахмистрово передается в эксплуатацию «ЭкоАльянсу», сообщили в мэрии Улан-Удэ.«С 31 октября Комбинат по благоустройству прекращает прием отходов от физических и юридических лиц. В связи с этим юридическим лицам, пользующимся услугами полигона, необходимо перезаключить договоры», - сказано в сообщении городских властей.При этом в мэрии заверили, что график работы полигона и цены останутся прежними.Фото: мэрия Улан-Удэ