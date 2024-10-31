Общество 31.10.2024 в 12:45
Власти Улан-Удэ избавились от мусорного полигона
Он передан в управление «ЭкоАльянсу»
Текст: Андрей Константинов
С 1 ноября мусорный полигон в Вахмистрово передается в эксплуатацию «ЭкоАльянсу», сообщили в мэрии Улан-Удэ.
«С 31 октября Комбинат по благоустройству прекращает прием отходов от физических и юридических лиц. В связи с этим юридическим лицам, пользующимся услугами полигона, необходимо перезаключить договоры», - сказано в сообщении городских властей.
При этом в мэрии заверили, что график работы полигона и цены останутся прежними.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«С 31 октября Комбинат по благоустройству прекращает прием отходов от физических и юридических лиц. В связи с этим юридическим лицам, пользующимся услугами полигона, необходимо перезаключить договоры», - сказано в сообщении городских властей.
При этом в мэрии заверили, что график работы полигона и цены останутся прежними.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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