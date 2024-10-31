Общество 31.10.2024 в 13:49

У приехавшего в Бурятию монгола могут отнять супердорогие часы

Иностранец не задекларировал их при въезде в республику
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Текст: Андрей Константинов
У приехавшего в Бурятию монгола могут отнять супердорогие часы
Фото: freepik.com
Незадекларированные швейцарские часы стоимостью более 1 млн рублей обнаружили сотрудники Бурятской таможни у гражданина Монголии. Он следовал в Россию через МАПП Кяхта. Стоимость часов превысила установленную беспошлинную норму ввоза товаров более чем в 20 раз.

Как рассказали в Бурятской таможне, футляр с элитными наручными часами швейцарской марки Hublot у иностранца обнаружили при осмотре личного багажа. При этом пассажирскую таможенную декларацию на ввоз часов мужчина не подавал и таможенные платежи не оплачивал.

По утверждению самого монгола, это его личные часы, которые он приобрел в Дубае в 2022 году. Мужчина пояснил, что пользуется ими уже два года, но во время поездки для сохранности поместил в футляр. О необходимости декларирования такой дорогостоящей вещи, с его слов, он не знал.

Однако слова иностранца вызвали сомнения у таможенников.

«Дорогостоящий аксессуар был направлен на экспертизу, которая установила, что исследуемые часы аналогичны часам торговой марки Hublot коллекции Classik Fusion. На корпусе часов, застежке и браслете не обнаружены царапины, потертости и другие признаки, характерные для часов, бывших в употреблении. Это подтверждает, что часы – новые», - сообщает ведомство.

По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, при пересечении таможенной границы наземным транспортом можно ввезти товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, стоимость которых не превышает 500 евро. В случае превышения необходимо уплатить 30% от стоимости в части превышения установленной нормы.

По факту недекларирования товара Бурятская таможня возбудила административное дело. Монголу грозит штраф до двукратного размера стоимости часов. Сами часы у него тоже могут конфисковать.
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