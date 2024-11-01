В Бурятии гостевые дома выманивают из тени

Налоговая Бурятии через СМИ начала переговоры с владельцами гостевых домов. До недавних пор этот бизнес был почти полностью нелегальным, и на то были причины. Власти сами убеждали местных жителей принимать туристов, ведь мест размещения катастрофически не хватало. Сегодня, когда в прибрежных селах каждый второй дом – гостевой, чиновники переходят ко второй фазе: вытащить серое гостеприимство на свет.Недавно в Сети появилось обращение от налоговой службы Бурятии, обращенное к гостевым домам республики. Начиналось оно более чем позитивно: «Одно из приоритетных направлений развития Бурятии – туризм. С учетом туристического потенциала региона эта отрасль способна принести в экономику и бюджет республики значительные суммы», - писали налоговики, но настороженно добавляли: мол, есть и такие, кто предпочитает уводить свой бизнес в тень.Казалось бы, здесь должны начаться угрозы: статья о незаконном предпринимательстве, штрафы, закрытие бизнеса… Но нет. Налоговики решили применить мягкую силу и попытаться убедить нерадивых предпринимателей обратить свой лик к свету. Хотя бы потому, что платить налоги, по версии налоговой, выгодно.«Потребителю в случае оказания некачественных услуг сложно будет доказать факт получения услуги, предприниматели по той же причине рискуют понести убыток, например, в случае порчи имущества постояльцем. Кроме того, надо помнить о том, что на государственную поддержку в виде грантов, субсидий и т. д. могут рассчитывать только официально зарегистрированные предприниматели».Как же быть нелегальному предпринимателю, принимающему туристов? Налоговики обнадеживают широким ассортиментом: мол, в зависимости от объема услуг, которые предприниматель планирует оказывать, он может зарегистрировать юридическое лицо, ИП или стать самозанятым.Обратилась налоговая и к местным властям – муниципальным администрациям, которые должны стучать на своих жителей, проявляющих чрезмерное оплачиваемое гостеприимство.«Необходимо направлять предпринимательское сообщество к цивилизованной модели ведения бизнеса, поощряя добросовестных предпринимателей и выявляя тех, кто допускает нарушения. Наиболее эффективно контролирующие органы включаются в работу по побуждению предпринимателей к легализации своей деятельности после получения результатов контроля на муниципальном уровне, когда получены и переданы в контролирующие органы факты, свидетельствующие о нелегальном ведении предпринимательской деятельности».Завершает этот трогательный текст тезис о том, что если вывести всех на свет, «в выигрыше останутся все».«Отдыхающие получат повышение качества услуг, сами предприниматели будут защищены от недобросовестных потребителей, местные жители, работающие в качестве наемных работников в этой сфере, будут защищены социально, и, самое главное, сельские поселения получат дополнительные средства для развития территории муниципального образования за счет налоговых поступлений от предпринимателей, работающих в сфере туризма».Эта попытка выманить серых предпринимателей в белую зону добровольно, на самом деле может быть тревожным знаком для владельцев гостевых домов. Потому что сейчас как раз такое время, когда, во-первых, бюджет нуждается в деньгах, во-вторых, мелкий турбизнес развился в достаточной степени, чтобы пополнить казну на кругленькую сумму.Еще каких-то 10 - 15 лет назад гостевых домов на Байкале с бурятской стороны сильно не хватало. Сельские главы даже открыто призывали местных жителей принимать туристов, не заморачиваясь с оформлением бизнеса. Ведь, во-первых, из-за нехватки средств размещения туристы выезжали на берег с палатками, оставляя после себя кучи мусора, которые потом приходилось убирать местным. Во-вторых, гостевой дом – это заработок, и в условиях нехватки других рабочих мест он мог обеспечить местное население неплохим доходом. Ну и, в-третьих, чем больше приедет в село туристов, тем больше они оставят денег в местных магазинах, тем больше, соответственно, налогов, а также средств на развитие села. В общем, одни плюсы.Власти уровнем повыше тоже смотрели на нелегальный мелкий турбизнес сквозь пальцы. Ведь средств размещения катастрофически не хватало, а отрасль развивать как-то надо.Шли годы, и вдоль Байкала появлялось все больше и больше гостевых домов. Кто-то строил их прямо у себя во дворе, кто-то на отдельных участках. И в какой-то момент этот бизнес обрел весьма внушительный масштаб.Так, несколько недель назад в Народном Хурале обсуждали постоянные отключения электричества в Горячинске. Ответил за это безобразие перед депутатами руководитель бурятского филиала «Россети Сибирь» Сергей Козлов. Он, конечно же, обвинил во всем самих местных жителей.«По Горячинску. Мы туда выезжали. Жалоба действительно была на низкое напряжение, я отправил туда бригады разобраться, в чем проблема. В Горячинске раньше были частные дома, людям хватало по 10-15 киловатт. Сейчас кто-то достроился, кто-то расширился, кто-то внутри пару домиков поставил, чтобы сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Теперь люди стали потреблять не 10-15 киловатт, а фактически 25-30. Поэтому все стали жаловаться, так как из-за существующей нагрузки сети не выдерживают», - рассказывал предысторию главный энергетик в Бурятии.Чтобы «помочь» местным жителям, энергетики провели рейды среди местных. Установили так называемые умные счетчики, которые, помимо прочего, умеют ограничивать потребление энергией ровно той мощностью, которая прописана в договоре.«При этом мы рекомендовали предпринимателям увеличивать нагрузку, то есть подавать заявки на увеличение мощности. Они серые предприниматели, кстати. Платят 3,77 рубля за киловатт, хотя должны по 6 рублей. Они и налоги должны платить, раз бизнесом занимаются, - сокрушался Сергей Козлов. - 83 таких акта мы составили. Из тех, кого ограничили, часть уже пришла за увеличением мощности. Мы, как энергетики, получая такую заявку, начинаем планировать увеличение мощности, включать в какие-то программы».Также глава сетевой компании зачем-то предложил объединиться с налоговой и пройтись еще раз по местному населению с очередной волной проверок и санкций. Это было, как мы уже сказали, за несколько недель до вежливой попытки налоговой уговорить владельцев гостевых домов выйти из сумрака.Но присматриваться к гостевым домам начали гораздо раньше. Так, еще в 2019 году в том же Хурале обсуждали доходы бюджета. И у депутата Анатолия Кушнарева возник вопрос.«Мне кажется, часто туристов обслуживают люди неоформленные, которые получают зарплату в конвертах. Это общеизвестный факт. Здесь сколько мы теряем?» – поинтересовался депутат.Вопрос был адресован Денису Ивлеву, занимавшему тогда пост заместителя министра туризма.«Пытались сделать оценку, но оценить очень сложно, - пояснял чиновник. - Даже непосредственно на местах, даже через деятельность экономических служб муниципалитетов. Мы себе поставили задачу вместе с комиссиями по легализации предпринимательской деятельности, с администрациями муниципальных образований с помощью рейдов, с помощью нашей пропагандистской деятельности выводить из тени этот сектор».Сколько именно людей получают зарплату в конвертах, Денис Ивлев ответить не смог. Впрочем, на этот вопрос ответа нет ни у кого: ни у правительства, ни у налоговой, ни у силовиков.В общем, похоже, налоговая созрела. И, как это часто бывает, за вежливой просьбой может последовать уже менее вежливый прессинг. И тогда уже начнутся рейды, штрафы, уголовные дела, закрытие бизнесов и прочее. Если ведомство решит в туристический сезон накрыть владельцев гостевых домов по всей Бурятии, то для туристической отрасли на коротком отрезке это будет катастрофой. Но на длинном она пойдет в плюс, ведь люди будут бояться работать нелегально, а больше на Байкале заняться нечем. Придется регистрировать бизнес и платить налоги.