Общество 01.11.2024 в 09:42
«Не думала, что он окажется таким искусным лжецом»
В Новосибирске вдова погибшего на СВО обвинила риелтора в краже миллиона
Текст: КП-Новосибирск
Несколько жителей Новосибирска обвинили риелтора в мошенничестве с покупками квартир. Все они обратились за помощью к одному человеку, которому передали свои накопления, но в итоге остались и без квартир, и без денег. При этом риелтор не скрывается и обещает, что все суммы вернет — вот только не возвращает. В подробностях этой истории разбиралась КП-Новосибирск.
У сибирячки Оксаны (имя изменено) погиб муж на СВО, она осталась одна с двумя детьми. В августе она получила денежную компенсацию за погибшего и решила купить собственную квартиру, чтобы съехать со съемной. Оксана обратилась за помощью к своему знакомому риелтору Василию (имя изменено), надеясь, что сделка пройдет быстро и без проблем. Но в итоге столкнулась с обманом.
— Я давно его знала и доверяла ему, конфликтов никогда не было. Но перед покупкой квартиры он уже начал подозрительно себя вести. Хотя мне требовалась квартира, Василий предлагал перед этим еще какую-то мутную схему: якобы купить на мои деньги какой-то участок, а потом от сделки получить прибыль и вернуть мне больше денег. Я ничего тогда не поняла, но отказалась. Когда нашли подходящий вариант квартиры, он сказал, что на ней висит обременение и его нужно гасить. Мы заехали в офис «Этажей», там он распечатал документы. И подсунул мне долговую расписку. Я еще удивилась: что за расписка такая странная, разве риелторы такое должны предлагать? Он мне объяснил: «Ты же не можешь дать деньги человеку, у которого покупаешь квартиру, поскольку ты его не знаешь. А меня знаешь. Тут все прописано, что в случае чего я обязуюсь вернуть тебе деньги с процентами. Но ничего ведь плохого не случится». Моя вина, что я легко поверила, ведь юридически вообще не подкована. Отдала ему в сумме 900 тысяч рублей: 600 тысяч наличкой, а еще 300 тысяч перевела на карту его жены. И вот настал день сделки, но перед встречей с продавцом Василий сказал, что денег у него нет! Куда-то они пропали! Еще стоял весь небритый, нервный. Мне пришлось признаться потом продавцам, что меня обманул риелтор, и неизвестно, когда вернет деньги и вернет ли, — рассказала Оксана.
По словам женщины, от похожих махинаций со стороны риелтора пострадали еще несколько человек. Поскольку новое жилье Оксане было крайне необходимо, ей пришлось продать и заложить другое свое имущество.
— Со съемной понадобилось срочно съезжать, мне нужна была хоть какая-то квартира, и я ее купила через другого риелтора. Пришлось для этого продать машину и заложить золото в ломбард. Купила квартиру за 4 миллиона, но там еще надо делать ремонт и покупать мебель. У меня, к тому же, дополнительные расходы на лечение дочери, так как она сломала позвоночник 6 октября. И Василий об этом прекрасно знает! Два с половиной месяца он обещает вернуть мне мой миллион. И каждый день «кормит завтраками». Нынешний его дедлайн — эта пятница. Но где он так быстро возьмет деньги? — спрашивает Оксана. — И большой вопрос, куда он мог деть такие баснословные суммы? Подозреваю, что он их проигрывает в казино. А самое интересное то, что я обращалась в «Этажи» — но мне сказали, что он давно там не работает! Мол, его уволили еще год назад за махинации. Тогда как он мог зайти туда в офис, сесть за компьютер и распечатать мне документы? Я до сих пор не понимаю! Я и не думала, что этот человек окажется таким искусным лжецом.
С похожим предложением дать денег в долг риелтору столкнулась еще одна женщина. С Василием ее семья также была хорошо знакома.
— Мой муж раньше через него покупал квартиру. Решили заручиться его помощью и в этот раз. У меня подозрения возникли, еще когда он стал скидывать нам варианты квартир: это были скриншоты с сайтов. Но посмотреть в интернете я и сама могу. А потом он вдруг попросил его выручить: мол, он покупает какой-то объект и хочет провернуть одну сделку. Попросил на неделю-полторы занять денег, тоже очень крупную сумму, и обещал вернуть с процентами. Муж без особых раздумий дал ему в долг, но вот прошли недели, а своих денег мы не увидели, — рассказала Анна (имя изменено).
По ее словам, Василий также попросил перевести дополнительные 12 тысяч рублей на работу юристам, чтобы они проверили, насколько «чиста» выбранная квартира.
— На следующий день он позвонил снова, сказал, что они просят еще 20 тысяч залога. Я, к несчастью, их перевела и больше ничего не видела, — говорит Анна.
Журналисты связались с риелтором. Он отстаивает свою версию событий: признает, что от покупателей действительно берет крупные задатки, и сейчас на нем висит долг. Правда, только перед одной клиенткой.
— Да, в августе Оксана обратилась ко мне, чтобы я помог ей купить квартиру. Я предложил вариант, как можно было бы еще заработать: она дает мне деньги, я покупаю земельный участок, а сверху зарабатываю еще 200 тысяч на его продаже. Я взял у нее 900 тысяч, должен был отдать миллион сто. Но, скажем, немножко не в мою пользу повернулась вся ситуация, у меня возникли проблемы по сделке. Деньги будут, но чуть позже. На этой неделе до пятницы все должно решиться, но, видимо, Оксана просто не захотела ждать и подняла шумиху. Не понимаю, почему она начала скандал, я в любом случае бы все вернул! — возмутился Василий.
Мужчина утверждает, что всем другим людям, у кого брал деньги, их давно вернул. И что работает риелтором, но уже частным, а из прежней компании уволился полтора года назад.
— Я в тот день зашел в «Этажи» по старой памяти. Там есть коворкинговое пространство, туда общий доступ для всех. Там мы и подписали все документы и обменялись деньгами, — объяснил Василий.
Пострадавшие собираются подавать коллективные заявления в правоохранительные органы.
У сибирячки Оксаны (имя изменено) погиб муж на СВО, она осталась одна с двумя детьми. В августе она получила денежную компенсацию за погибшего и решила купить собственную квартиру, чтобы съехать со съемной. Оксана обратилась за помощью к своему знакомому риелтору Василию (имя изменено), надеясь, что сделка пройдет быстро и без проблем. Но в итоге столкнулась с обманом.
— Я давно его знала и доверяла ему, конфликтов никогда не было. Но перед покупкой квартиры он уже начал подозрительно себя вести. Хотя мне требовалась квартира, Василий предлагал перед этим еще какую-то мутную схему: якобы купить на мои деньги какой-то участок, а потом от сделки получить прибыль и вернуть мне больше денег. Я ничего тогда не поняла, но отказалась. Когда нашли подходящий вариант квартиры, он сказал, что на ней висит обременение и его нужно гасить. Мы заехали в офис «Этажей», там он распечатал документы. И подсунул мне долговую расписку. Я еще удивилась: что за расписка такая странная, разве риелторы такое должны предлагать? Он мне объяснил: «Ты же не можешь дать деньги человеку, у которого покупаешь квартиру, поскольку ты его не знаешь. А меня знаешь. Тут все прописано, что в случае чего я обязуюсь вернуть тебе деньги с процентами. Но ничего ведь плохого не случится». Моя вина, что я легко поверила, ведь юридически вообще не подкована. Отдала ему в сумме 900 тысяч рублей: 600 тысяч наличкой, а еще 300 тысяч перевела на карту его жены. И вот настал день сделки, но перед встречей с продавцом Василий сказал, что денег у него нет! Куда-то они пропали! Еще стоял весь небритый, нервный. Мне пришлось признаться потом продавцам, что меня обманул риелтор, и неизвестно, когда вернет деньги и вернет ли, — рассказала Оксана.
По словам женщины, от похожих махинаций со стороны риелтора пострадали еще несколько человек. Поскольку новое жилье Оксане было крайне необходимо, ей пришлось продать и заложить другое свое имущество.
— Со съемной понадобилось срочно съезжать, мне нужна была хоть какая-то квартира, и я ее купила через другого риелтора. Пришлось для этого продать машину и заложить золото в ломбард. Купила квартиру за 4 миллиона, но там еще надо делать ремонт и покупать мебель. У меня, к тому же, дополнительные расходы на лечение дочери, так как она сломала позвоночник 6 октября. И Василий об этом прекрасно знает! Два с половиной месяца он обещает вернуть мне мой миллион. И каждый день «кормит завтраками». Нынешний его дедлайн — эта пятница. Но где он так быстро возьмет деньги? — спрашивает Оксана. — И большой вопрос, куда он мог деть такие баснословные суммы? Подозреваю, что он их проигрывает в казино. А самое интересное то, что я обращалась в «Этажи» — но мне сказали, что он давно там не работает! Мол, его уволили еще год назад за махинации. Тогда как он мог зайти туда в офис, сесть за компьютер и распечатать мне документы? Я до сих пор не понимаю! Я и не думала, что этот человек окажется таким искусным лжецом.
С похожим предложением дать денег в долг риелтору столкнулась еще одна женщина. С Василием ее семья также была хорошо знакома.
— Мой муж раньше через него покупал квартиру. Решили заручиться его помощью и в этот раз. У меня подозрения возникли, еще когда он стал скидывать нам варианты квартир: это были скриншоты с сайтов. Но посмотреть в интернете я и сама могу. А потом он вдруг попросил его выручить: мол, он покупает какой-то объект и хочет провернуть одну сделку. Попросил на неделю-полторы занять денег, тоже очень крупную сумму, и обещал вернуть с процентами. Муж без особых раздумий дал ему в долг, но вот прошли недели, а своих денег мы не увидели, — рассказала Анна (имя изменено).
По ее словам, Василий также попросил перевести дополнительные 12 тысяч рублей на работу юристам, чтобы они проверили, насколько «чиста» выбранная квартира.
— На следующий день он позвонил снова, сказал, что они просят еще 20 тысяч залога. Я, к несчастью, их перевела и больше ничего не видела, — говорит Анна.
Журналисты связались с риелтором. Он отстаивает свою версию событий: признает, что от покупателей действительно берет крупные задатки, и сейчас на нем висит долг. Правда, только перед одной клиенткой.
— Да, в августе Оксана обратилась ко мне, чтобы я помог ей купить квартиру. Я предложил вариант, как можно было бы еще заработать: она дает мне деньги, я покупаю земельный участок, а сверху зарабатываю еще 200 тысяч на его продаже. Я взял у нее 900 тысяч, должен был отдать миллион сто. Но, скажем, немножко не в мою пользу повернулась вся ситуация, у меня возникли проблемы по сделке. Деньги будут, но чуть позже. На этой неделе до пятницы все должно решиться, но, видимо, Оксана просто не захотела ждать и подняла шумиху. Не понимаю, почему она начала скандал, я в любом случае бы все вернул! — возмутился Василий.
Мужчина утверждает, что всем другим людям, у кого брал деньги, их давно вернул. И что работает риелтором, но уже частным, а из прежней компании уволился полтора года назад.
— Я в тот день зашел в «Этажи» по старой памяти. Там есть коворкинговое пространство, туда общий доступ для всех. Там мы и подписали все документы и обменялись деньгами, — объяснил Василий.
Пострадавшие собираются подавать коллективные заявления в правоохранительные органы.
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