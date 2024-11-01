Общество 01.11.2024 в 09:52

В парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ завершили первый этап благоустройства

Здесь установили освещение, сделали амфитеатр, дорожки, высадили деревья
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Текст: Служба информации "Номер один"
В парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ завершили первый этап благоустройства

В парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ завершили первый этап благоустройства. Здесь установили 57 светильников, амфитеатр, обустроили территорию будущего пруда с мостиком, сделан теплый туалет, высажены саженцы, уложена пешеходная дорожка.

Эти работы в правой части парка «Мемориал Победы» - первый этап благоустройства общественной территории. В следующем году начнется реконструкция левой стороны.

- На выездном совещании в конце октября комиссия проверила ход работ. Подрядчику выданы замечания. В настоящий момент ведутся работы по их устранению, а также проводятся работы по проектированию левой части благоустройства парка, - рассказал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В левой части парка планируется построить смотровую площадку «Парящий мост» и обустроить детский уголок с качелями. Рядом с парковкой будет зона для фуд-траков.

Парк «Мемориал Победы» благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2023 году в ходе рейтингового голосования горожане отдали большое количество голосов за обновление этой территории.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ

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