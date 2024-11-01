Общество 01.11.2024 в 10:13

В Бурятии районные власти пытались сэкономить на поварихах и прачках

Им не доплачивали за особые условия труда
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии районные власти пытались сэкономить на поварихах и прачках
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии властям Курумканского и Кяхтинского районов пришлось раскошелиться на доплаты работникам школ и детских садов. Сделано это было после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, речь идет сразу о 210 работниках, выполняющих свои обязанности на местах с вредными и опасными условиями. Это повара, помощники поваров и машинисты по стирке белья. По трудовому кодексу, им должны били платить зарплату в повышенном размере. Но этого не делалось.

«В результате вмешательства прокуроров гражданам произведена доплата за особые условия и компенсация за ее несвоевременную выплату в общем размере 1,9 млн рублей», - сообщили надзорщики.
Теги
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