В Бурятии районные власти пытались сэкономить на поварихах и прачках

В Бурятии властям Курумканского и Кяхтинского районов пришлось раскошелиться на доплаты работникам школ и детских садов. Сделано это было после вмешательства прокуратуры.Как рассказали в надзорном ведомстве, речь идет сразу о 210 работниках, выполняющих свои обязанности на местах с вредными и опасными условиями. Это повара, помощники поваров и машинисты по стирке белья. По трудовому кодексу, им должны били платить зарплату в повышенном размере. Но этого не делалось.«В результате вмешательства прокуроров гражданам произведена доплата за особые условия и компенсация за ее несвоевременную выплату в общем размере 1,9 млн рублей», - сообщили надзорщики.