Житель Бурятии получил в Москве новое сердце

Жителю Баргузинского района Бурятии пересадили новое сердце, сообщили в Республиканской клинической больнице. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже вернулся на родину.Как рассказали в РКБ, полный сил и планов на будущее молодой мужчина перенес инфаркт и начал угасать на глазах из-за сердечной недостаточности. В его лечение были вовлечены коллектив Баргузинской ЦРБ, мультидисциплинарная бригада Республиканской клинической больницы, где он пробыл долгих шесть месяцев.Местным медикам консультациями помогали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова - главного трансплантологического центра России. Они корректировали терапию и продолжили лечение развившихся осложнений. Но несмотря на все усилия специалистов, лучше мужчине не становилось.Тогда пациента пригласили в трансплантологический центр в Москву на консультацию. Там собрали консилиум, где приняли решение о пересадке сердца.Два месяца и одна неделя - ровно столько баргузинец провел в Москве. На днях он вернулся на родину и встретился с врачами РКБ:«Я уже совсем другой. До поездки был разбитый, а сейчас даже цвет лица изменился, глаза горят и настроение прекрасное. Если честно, то до сих пор не могу до конца осознать, что со мной произошло. Но с полной уверенностью сейчас могу выразить благодарность моему донору за жизнь, вам - всему коллективу, который за меня боролся и «вытягивал», врачам НМИЦ имени Шумакова, родной баргузинской больнице и моей семье за заботу и поддержку», - поделился пациент на встрече с врачами РКБ.