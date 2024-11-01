68 студентов в Бурятии обучается по программе Московского авиационного института

68 студентов в Бурятии обучается по целевой программе Московского авиационного института. Их готовят для работы на Улан-Удэнском авиационном заводе.

- 68 человек Московский авиационный институт готовит совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления студентов для Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех), - сообщили в правительстве Бурятии.

На направлении «Радиоэлектронные системы и комплексы» обучается 11 студентов и на «Самолето- и вертолетостроении» - 57 человек.

Напомним, в Бурятии с 2021 года работает программа подготовки инженеров нового поколения для высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности «Крылья Ростеха».

Московский авиационный институт (МАИ) активно участвует в кадровом обеспечении ключевых аэрокосмических предприятий, расположенных в регионах Дальнего Востока. Сейчас там обучается более 400 студентов из регионов ДФО.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru