Общество 01.11.2024 в 12:38

68 студентов в Бурятии обучается по программе Московского авиационного института

Их готовят для работы на Улан-Удэнском авиационном заводе
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
68 студентов в Бурятии обучается по программе Московского авиационного института

68 студентов в Бурятии обучается по целевой программе Московского авиационного института. Их готовят для работы на Улан-Удэнском авиационном заводе.

- 68 человек Московский авиационный институт готовит совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления студентов для Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех), - сообщили в правительстве Бурятии.

На направлении «Радиоэлектронные системы и комплексы» обучается 11 студентов и на «Самолето- и вертолетостроении» - 57 человек.

Напомним, в Бурятии с 2021 года работает программа подготовки инженеров нового поколения для высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности «Крылья Ростеха».

Московский авиационный институт (МАИ) активно участвует в кадровом обеспечении ключевых аэрокосмических предприятий, расположенных в регионах Дальнего Востока. Сейчас там обучается более 400 студентов из регионов ДФО.

 

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru

Все новости

68 студентов в Бурятии обучается по программе Московского авиационного института
01.11.2024 в 12:38
Сельский «инвестор» из Бурятии лишился трех миллионов рублей
01.11.2024 в 12:19
Не все водители такси в Бурятии проходят предрейсовый медосмотр
01.11.2024 в 12:16
9-летний ребёнок пострадал на пожаре в Бурятии
01.11.2024 в 11:50
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
01.11.2024 в 11:31
По селу Кырен разгуливал местный житель с наркотиками
01.11.2024 в 11:21
Житель Бурятии получил в Москве новое сердце
01.11.2024 в 11:20
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
01.11.2024 в 11:11
В Бурятии за сутки мошенники выудили у граждан свыше 5 миллионов рублей
01.11.2024 в 10:57
Житель Улан-Удэ попал в колонию, где провозгласил себя криминальным лидером
01.11.2024 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
Житель Бурятии получил в Москве новое сердце
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся на родину
01.11.2024 в 11:20
В Бурятии районные власти пытались сэкономить на поварихах и прачках
Им не доплачивали за особые условия труда
01.11.2024 в 10:13
В парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ завершили первый этап благоустройства
Здесь установили освещение, сделали амфитеатр, дорожки, высадили деревья
01.11.2024 в 09:52
«Не думала, что он окажется таким искусным лжецом»
В Новосибирске вдова погибшего на СВО обвинила риелтора в краже миллиона
01.11.2024 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru