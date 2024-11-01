В Бурятии банки подняли ставки по вкладам до 22%

Банки в республике продолжают привлекать вклады от населения по удивительно высоким ставкам. С сегодняшнего дня ряд крупнейших банков поднял процентные ставки по депозитам до 22% годовых.Ставки по вкладам выросли после того, как 25 октября ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2 процента - с 19% до 21%. На предыдущем рекордном уровне в 20% ставка находилась в конце февраля 2022 года.Однако в отличие от прошлых повышений ставок по депозитам, в этот раз банки более консервативно улучшают условия. Так в одном из крупных госбанков вклады со ставкой 22% доступны лишь премиальным клиентам, а в другом — открывшим вклад на 6 месяцев.В других банках по-прежнему более высокие ставки предлагают в основном новым клиентам. Тем, кто впервые открывает вклад и приносит им «новые деньги». Есть и ограничения по суммам вкладов. Так в одном из банков в Бурятии накопительный счет на сумму до 1 млн. рублей приносит 21% годовых, а если сумма больше - уже 11%. Кроме того, повышенные проценты платят в течении лишь трех месяцев. Довольно странная логика.Экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский полагает, что банки сегодня стремятся застраховать свои риски, если вдруг население решит массово изъять свои вклады, поэтому максимальные ставки устанавливаются на короткие сроки.В целом экономист советует вкладчикам быть осторожнее и «не класть все яйца в одну корзину, поскольку экономический кризис нарастает».