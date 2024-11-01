Общество 01.11.2024 в 15:47

В Бурятии банки подняли ставки по вкладам до 22%

Однако такие проценты банки платят лишь по коротким депозитам
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии банки подняли ставки по вкладам до 22%
Фото: архив «Номер один»
Банки в республике продолжают привлекать вклады от населения по удивительно высоким ставкам. С сегодняшнего дня ряд крупнейших банков поднял процентные ставки по депозитам до 22% годовых.

Ставки по вкладам выросли после того, как 25 октября ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2 процента - с 19% до 21%. На предыдущем рекордном уровне в 20% ставка находилась в конце февраля 2022 года.

Однако в отличие от прошлых повышений ставок по депозитам, в этот раз банки более консервативно улучшают условия. Так в одном из крупных госбанков вклады со ставкой 22% доступны лишь премиальным клиентам, а в другом — открывшим вклад на 6 месяцев.

В других банках по-прежнему более высокие ставки предлагают в основном новым клиентам. Тем, кто впервые открывает вклад и приносит им «новые деньги». Есть и ограничения по суммам вкладов. Так в одном из банков в Бурятии накопительный счет на сумму до 1 млн. рублей приносит 21% годовых, а если сумма больше - уже 11%. Кроме того, повышенные проценты платят в течении лишь трех месяцев. Довольно странная логика.

Экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский полагает, что банки сегодня стремятся застраховать свои риски, если вдруг население решит массово изъять свои вклады, поэтому максимальные ставки устанавливаются на короткие сроки.

В целом экономист советует вкладчикам быть осторожнее и «не класть все яйца в одну корзину, поскольку экономический кризис нарастает».
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