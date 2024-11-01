В московском метро начал ездить поезд, рассказывающий о Бурятии

В московском метро начал курсировать Дальневосточный экспресс, рассказывающий о Бурятии. На стенах вагона – красочные фото и информация о республике.













Поезд начал курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена и будет радовать жителей столицы и гостей до 30 апреля 2025 года.

- Сегодня в московском метро начал ездить брендированный состав, посвященный 11 регионам Дальневосточного федерального округа, в том числе Бурятии. Глава Полномочного представительства республики Бурятия в Москве Игорь Зураев и «голос московского метрополитена» Юлия Романова приглашают москвичей посетить Дальневосточный экспресс и поближе познакомиться с Бурятией, - сообщает Полпредство Бурятии в Москве.

Познакомиться с Бурятией теперь можно в любом вагоне брендированного состава. Москвичи могут узнать о Байкале, национальной кухне, производстве, природе, жителях Бурятии и многом другом.

Обновленный «Дальневосточный экспресс» в фотографиях и цифрах показывает результаты опережающего развития каждого региона ДФО за последнее десятилетие.

Фото: тг-канал Полпредства Бурятии в Москве