Общество 02.11.2024 в 09:21

Власти Улан-Удэ пообещали подсыпать дороги круглосуточно

Утренний снегопад затруднил движение в городе
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ пообещали подсыпать дороги круглосуточно
Фото: мэрия Улан-Удэ﻿
Сегодня с началом снегопада в Улан-Удэ пескоразбрасывающая техника Комбината по благоустройству по поручению мэра работает во всех районах города. Особое внимание водители уделяют спускам, подъемам и автобусным остановкам.

«Дороги будут подсыпать круглосуточно. В случае необходимости привлекут дополнительную технику», - сообщили в комбинате.

Власти просят автомобилистов быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.
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