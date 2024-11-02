Власти Улан-Удэ пообещали подсыпать дороги круглосуточно

Сегодня с началом снегопада в Улан-Удэ пескоразбрасывающая техника Комбината по благоустройству по поручению мэра работает во всех районах города. Особое внимание водители уделяют спускам, подъемам и автобусным остановкам.«Дороги будут подсыпать круглосуточно. В случае необходимости привлекут дополнительную технику», - сообщили в комбинате.Власти просят автомобилистов быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.