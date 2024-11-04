В Русдраме состоялся концерт, посвященный Дню народного единства
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня народного единства. 4 ноября спикер парламента выступил с пламенной речью на сцене «Русского драматического театра» подчеркнув, что «сегодня российский народ, объединившись, преодолевает все трудности, противостоит врагам, строит будущее нашей страны».
Сегодняшний праздник действительно имеет особое значение. День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. На сегодняшний день считается, что именно они объединили население, чтобы освободить нашу страну от вторгшихся поляков.
«День народного единства - это праздник, имеющий особое значение для всех россиян. Мы вновь и вновь вспоминаем славную героическую историю нашего народа, который объединившись, всегда преодолевал трудности, вызовы времени, противостоял врагам, строил будущее страны»,- сказал в начале вечера Владимир Павлов.
Председатель также отметил, что сегодня, в условиях нынешней международной обстановки, предпринимаются попытки фальсификации нашей общей истории. В связи с чем особенно важными и актуальными остаются задачи по сохранению и передачи молодому поколению исторической правды о героическом прошлом нашего народа: «Мы должны уделять большое внимание молодежи, воспитанию патриотически развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных традиций нашего многонационального народа».
В честь значимого дня на сцене «Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева» собравшимся продемонстрировали праздничный концерт. Спикер вместе со зрителями насладился выступлениями театра народного ансамбля песни и танца «Раздолье», «Байкальские волны», театра народной музыки и танца «Забава», а также творчеством других именитых коллективов и артистов нашей республики.
«Решение этой задачи является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти Республики Бурятия. Исторически сложилось так, что Бурятия стала родным домом для более 100 национальностей, которые вместе живут, вместе работают и вместе строят будущее»,- особы выделил в своей речи Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.
Дорогие земляки, в этот праздничный день Народный Хурал желает вам доброго здоровья и благополучия, мира и согласия, успехов во всех делах на благо родной Бурятии и великой России.
«Наше единство и дружба - те, непреходящие ценности, которыми мы дорожим. Спасибо тем, кто поддерживает семьи участников СВО, кто участвует в общероссийском сборе помощи в поддержку воинов, защищающих интересы России в ходе специальной военной операции, кто оказывает благотворительную и волонтерскую помощь. Сегодня проявление национального единства всем нам важно и нужно как никогда! Уверен, что любовь и верность Родине, идеям гуманизма и мира будут всегда впредь объединять все поколения россиян»,- подытожил спикер Народного Хурала Владимир Павлов.
Фото: Народный Хурал Республики Бурятия.