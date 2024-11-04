В Русдраме состоялся концерт, посвященный Дню народного единства

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня народного единства. 4 ноября спикер парламента выступил с пламенной речью на сцене «Русского драматического театра» подчеркнув, что «сегодня российский народ, объединившись, преодолевает все трудности, противостоит врагам, строит будущее нашей страны».

«День народного единства - это праздник, имеющий особое значение для всех россиян. Мы вновь и вновь вспоминаем славную героическую историю нашего народа, который объединившись, всегда преодолевал трудности, вызовы времени, противостоял врагам, строил будущее страны», - сказал в начале вечера Владимир Павлов.

Сегодняшний праздник действительно имеет особое значение. День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. На сегодняшний день считается, что именно они объединили население, чтобы освободить нашу страну от вторгшихся поляков.

Председатель также отметил, что сегодня, в условиях нынешней международной обстановки, предпринимаются попытки фальсификации нашей общей истории. В связи с чем особенно важными и актуальными остаются задачи по сохранению и передачи молодому поколению исторической правды о героическом прошлом нашего народа: «Мы должны уделять большое внимание молодежи, воспитанию патриотически развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных традиций нашего многонационального народа».

«Решение этой задачи является одним из приоритетных направлений в работе органов государственной власти Республики Бурятия. Исторически сложилось так, что Бурятия стала родным домом для более 100 национальностей, которые вместе живут, вместе работают и вместе строят будущее», - особы выделил в своей речи Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

«Наше единство и дружба - те, непреходящие ценности, которыми мы дорожим. Спасибо тем, кто поддерживает семьи участников СВО, кто участвует в общероссийском сборе помощи в поддержку воинов, защищающих интересы России в ходе специальной военной операции, кто оказывает благотворительную и волонтерскую помощь. Сегодня проявление национального единства всем нам важно и нужно как никогда! Уверен, что любовь и верность Родине, идеям гуманизма и мира будут всегда впредь объединять все поколения россиян», - подытожил спикер Народного Хурала Владимир Павлов.

В честь значимого дня на сцене «Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева» собравшимся продемонстрировали праздничный концерт. Спикер вместе со зрителями насладился выступлениями театра народного ансамбля песни и танца «Раздолье», «Байкальские волны», театра народной музыки и танца «Забава», а также творчеством других именитых коллективов и артистов нашей республики.Дорогие земляки, в этот праздничный день Народный Хурал желает вам доброго здоровья и благополучия, мира и согласия, успехов во всех делах на благо родной Бурятии и великой России.

Фото: Народный Хурал Республики Бурятия.