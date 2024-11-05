Общество 05.11.2024 в 10:08

На СВО погиб молодой артиллерист из Бурятии

Даниилу Бучнову недавно исполнилось только 20 лет
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб молодой артиллерист из Бурятии
3 ноября в Гусиноозерске простились с Даниилом Бучновым. 20-летний военнослужащий погиб в ходе спецоперации 23 октября.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Даниил Бучнов родился 27 сентября 2004 года. С 1 по 9 классы обучался в школе №3 Гусиноозерска. В 2020 году поступил в Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права.

В 2023 году был призван на службу в армию, где подписал контракт с 30-й артиллерийской бригадой. 8 июня 2024 года убыл в зону СВО.

Даниил Бучнов погиб 23 октября при выполнении боевых задач. Дома у него остались родители и братья.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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