Общество 05.11.2024 в 10:35

Жители Улан-Удэ могут узнать время прибытия автобуса с помощью куаркода

Стенды с ними установили на Элеваторе, Площади Советов, Филармонии, Саянах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут узнать время прибытия автобуса с помощью куаркода

На остановках Улан-Удэ теперь можно узнать время прибытия автобуса по куар-коду.

Чтобы узнать, когда приедет нужный автобус на данную остановку необходимо навести камеру смартфона на куар-код и перейти по полученной ссылке, на экране откроется список автобусов со временем прибытия, а также можно ознакомиться с расписанием и схемой движения автобусов по маршрутам, есть версия для горожан с проблемами зрения - программа проговаривает время прибытия автобуса.

В рамках пилотного проекта новые информационные стенды уже установили на автобусных остановках: «Элеватор» (по направлению в сторону пл. Советов), «Площадь Советов», «Филармония», «Саяны» (в обоих направлениях движения).

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно также ознакомиться на сайте autobus03.ru, а время движения автобусов и схему маршрутов определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», куар-код со ссылкой для скачивания приложения также представлены на новых стендах.

Многие горожане уже оценили удобство и комфорт новых информационных стендов.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

 

Фото: скриншот видео, МЦУ г. Улан-Удэ

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