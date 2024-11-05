Жители Улан-Удэ могут узнать время прибытия автобуса с помощью куаркода

На остановках Улан-Удэ теперь можно узнать время прибытия автобуса по куар-коду.

Чтобы узнать, когда приедет нужный автобус на данную остановку необходимо навести камеру смартфона на куар-код и перейти по полученной ссылке, на экране откроется список автобусов со временем прибытия, а также можно ознакомиться с расписанием и схемой движения автобусов по маршрутам, есть версия для горожан с проблемами зрения - программа проговаривает время прибытия автобуса.

В рамках пилотного проекта новые информационные стенды уже установили на автобусных остановках: «Элеватор» (по направлению в сторону пл. Советов), «Площадь Советов», «Филармония», «Саяны» (в обоих направлениях движения).

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно также ознакомиться на сайте autobus03.ru, а время движения автобусов и схему маршрутов определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», куар-код со ссылкой для скачивания приложения также представлены на новых стендах.

Многие горожане уже оценили удобство и комфорт новых информационных стендов.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: скриншот видео, МЦУ г. Улан-Удэ