В Бурятии энергетики два года не подключали многодетную мать к электричеству

Прокуратура Бурятии подключилась к конфликтной ситуации, возникшей между многодетной матерью из Иволгинского района и энергетиками. Еще в октябре 2022 года женщина заключила договор с ПАО «Россети Сибирь» о подключении ее дома к электричеству. Однако в предусмотренный шестимесячный срок этого сделано не было.«В защиту прав многодетной матери прокуратура направила иск в суд о понуждении ПАО «Россети Сибирь» присоединить дом к сетям электроснабжения. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск удовлетворил. Также суд взыскал с компании в пользу женщины компенсацию за причиненный бездействием моральный вред», - сообщили в республиканской прокуратуре.