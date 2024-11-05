Аэропорт «Байкал» обслужил в октябре более 58 тысяч пассажиров. Самым популярным направлением остается Москва.

- Международный аэропорт «Байкал» подводит итоги октября. В прошедшем месяце аэропорт обслужил 58 382 пассажира, что на 2,3% больше аналогичного периода 2023 года, - сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Рост по направлениям в октябре этого года составил: Красноярск – 20,2%, Иркутск – 13,7%, Кызыл – 12,5%, Нижнеангарск – 10,3%, Москва – 6,6%, Новосибирск –1, 2%.

Самым популярным направлением бессменно является Москва – 47,4% от общего количества перевезенных пассажиров. На втором месте Новосибирск – 17,7%. На третьем месте расположился Иркутск – 8,8%.

Активно продолжает свое действие и грузовая программа аэропорта «Байкал», которая не сбавляет обороты по количеству перевозимого груза.

- Авиакомпании «Авиастар-ТУ», «S7Cargo» активно используют аэропорт для технических посадок, а также для грузовых операций. За десять месяцев 2024 года обработано более 10 тыс. тонн груза, - резюмировал Дмитрий Гармаев.

Фото: Номер один