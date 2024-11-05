Общество 05.11.2024 в 11:31

Почти два миллиарда рублей выделил бюджет Бурятии на лекарства льготникам

Их можно получить благодаря программе льготного лекарственного обеспечения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Почти два миллиарда рублей выделил бюджет Бурятии на лекарства льготникам

На сегодня 115 тысяч жителей Бурятии обеспечиваются льготными лекарственными препаратами. Об этом рассказала зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Жители Бурятии могут получить бесплатно получить лекарства или денежные средства на лекарства благодаря программе льготного лекарственного обеспечения «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами» (ОНЛП).

До 1 октября ежегодно гражданин может подтвердить право на получение набора социальных услуг (НСУ) в части обеспечения лекарственными препаратами. Получатели НСУ могут сделать выбор, в каком виде получать эти услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. На сегодня в Бурятии имеют право получать около 32 тыс. человек в виде лекарственных препаратов (инвалиды, дети-инвалиды, участники боевых действий и т.д.).

- Обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами — это один из приоритетов правительства Бурятии. Ежегодно растет финансирование и затраты на льготные лекарства. В этом году 1,8 млрд было выделено из республиканского бюджета на льготное лекарственное обеспечение. Помимо республиканского финансирования в Бурятии действуют и федеральные программы, - пояснила Евгения Лудупова.

Также помимо программы ОНЛП в Бурятии действуют федеральные программы по обеспечению больных 14 высокозатратных нозологий (1 121 человек), сердечно-сосудистыми заболеваниями (4368 человек), гепатитом С (133 человека) и обезболивающие лекарственные препараты в рамках оказания «паллиативной помощи» (2765 человек).

Кроме того, правительство Бурятии по постановлению № 890 обеспечивает лекарственными препаратами более 74 тысяч людей, страдающих «сахарным диабетом», онкологическими и ревматологическими заболеваниями, редкими (орфанными) заболеваниями и для детей до трех лет по назначению лечащего врача.

С 2021 года по Указу Президента России дети с редкими заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств Фонда «Круг Добра». В 2021 году обеспечено 8 детей на сумму более 57 млн рублей, в 2022 году — 27 детей на сумму 258 млн рублей, в 2023 году — 35 детей на сумму более 422 млн рублей. Средняя стоимость рецепта составляет более 1,2 млн рублей.

- На сегодня в республике 36 пациентов с редкими орфанными заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами на 500 млн рублей в год за счет средств Фонда «Круг Добра». А в общем 115 тысяч жителей Бурятии обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств государства, - добавила Евгения Лудупова.

 

Фото: loon.site

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