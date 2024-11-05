Общество 05.11.2024 в 12:38

Жителям Бурятии рассказали о нормативах заготовки дров

Для граждан он составляет 20 кубометров, для проживающих в районах Крайнего Севера – 40 кубометров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии рассказали о нормативах заготовки дров

Законом республики Бурятия определён норматив заготовки дровяной древесины: для граждан он составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.

- На портале БУ «Бурприрода» обновлен реестр древесины, возможной к реализации местными жителями. Забрать дрова самостоятельно по согласованию с лесопользователями можно с лесосек, пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных в приближенных к населенным пунктам лесничествах, - сообщили в РАЛХе.

Выбрать деляну для самостоятельной заготовки можно на сайте БУ «Бурприрода». Там же на сайте размещены места сбора валежника.

Кроме того, на сайте есть информация о списке предпринимателей, у которых можно приобрести дровяную древесину.

При заготовке дров жителям нужно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

 

Фото: Номер один

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