Жителям Бурятии рассказали о нормативах заготовки дров

Законом республики Бурятия определён норматив заготовки дровяной древесины: для граждан он составляет 20 кубометров, в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.



- На портале БУ «Бурприрода» обновлен реестр древесины, возможной к реализации местными жителями. Забрать дрова самостоятельно по согласованию с лесопользователями можно с лесосек, пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных в приближенных к населенным пунктам лесничествах, - сообщили в РАЛХе.

Выбрать деляну для самостоятельной заготовки можно на сайте БУ «Бурприрода». Там же на сайте размещены места сбора валежника.

Кроме того, на сайте есть информация о списке предпринимателей, у которых можно приобрести дровяную древесину.

При заготовке дров жителям нужно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Фото: Номер один