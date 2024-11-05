Общество 05.11.2024 в 12:57

В Улан-Удэ встретил срочника, который два месяца выходил из окружения

Алексей Сибиряков остался с раненым командиром и помог ему спастись
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ встретил срочника, который два месяца выходил из окружения
Фото: скриншот видео «Хоринск-инфо.24/7»
4 ноября в аэропорту Улан-Удэ родные и близкие встретили солдата-срочника Алексея Сибирякова. Он попал в окружение в Курской области, но спустя два месяца все же смог выбраться к своим.

О подвиге военнослужащего в середине октября рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, 7 августа на опорном пункте в районе деревни Заолешенка на границе Курской области командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов из Дагестана получил ранение в ногу. 19-летний рядовой Алексей Сибиряков из Бурятии остался, чтобы помочь ему.

В течение двух месяцев они находились в тылу противника, постоянно перемещаясь и скрываясь, пока, наконец, не вышли в район расположения спецназа «Ахмат», сохранив при этом свое табельное оружие.


Как сообщает «Хоринск-инфо.24/7», в тот же день Алексей Сибиряков вернулся домой в село Верхние Тальцы. Там его встретили как настоящего героя.

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