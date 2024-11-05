В Улан-Удэ встретил срочника, который два месяца выходил из окружения

В течение двух месяцев они находились в тылу противника, постоянно перемещаясь и скрываясь, пока, наконец, не вышли в район расположения спецназа «Ахмат», сохранив при этом свое табельное оружие.









Как сообщает «Хоринск-инфо.24/7», в тот же день Алексей Сибиряков вернулся домой в село Верхние Тальцы. Там его встретили как настоящего героя.

